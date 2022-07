Giorgio Armani ricrea le atmosfere del cabaret per la sua sfilata Privé a Parigi: “Racconto il piacere sottile di godere della vita. Le donne ritrovino stile” (Di mercoledì 6 luglio 2022) I riflettori sono tutti puntati sulla passerella madreperla, la sala è avvolta in un’oscurità spezzata solo dalle piccole abat-jour che intervallano i seat emanando una luce soffusa. L’aria, pervasa di una fragranza sensuale e avvolgente, vibra sulle note malinconiche e tormentate di un pianoforte. Inizia la magia. La Salle Pleyel, il tempo della musica francese in Rue du Faubourg-Saint-Honoré, recupera per una sera quell’atmosfera che si respirava a Parigi all’epoca della sua costruzione, nel 1927, e diventa lo scrigno perfetto per il “cabaret Pétillante” di Giorgio Armani. Dopo aver rinunciato, a malincuore, a sfilare lo scorso gennaio a causa del Covid, lo stilista torna a presentare la sua collezione d’alta moda Privé FW22/23 sulle passerelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) I riflettori sono tutti puntati sulla passerella madreperla, la sala è avvolta in un’oscurità spezzata solo dalle piccole abat-jour che intervallano i seat emanando una luce soffusa. L’aria, pervasa di una fragranza sensuale e avvolgente, vibra sulle note malinconiche e tormentate di un pianoforte. Inizia la magia. La Salle Pleyel, il tempomusica francese in Rue du Faubourg-Saint-Honoré, recupera per una sera quell’atmosfera che si respirava aall’epocasua costruzione, nel 1927, e diventa lo scrigno perfetto per il “Pétillante” di. Dopo aver rinunciato, a malincuore, a sfilare lo scorso gennaio a causa del Covid, lo stilista torna a presentare la sua collezione d’alta modaFW22/23 sulle passerelle ...

