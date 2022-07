Giochi Mediterraneo | Italia prima per la quinta volta di fila | 159 le medaglie conquistate

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Orano, 6 lug. - (Adnkronos) - L'domina ilre di Orano 2022. Per laconsecutiva da Almeria 2005, la squadrana sale sul gradino più alto delre deidel, confermandosi anche nell'edizione che si chiuderà domani in Algeria. A Orano l'Team colleziona 159(48 ori, 50 argenti e 61 bronzi) migliorando di 3 podi il risultato di Tarragona 2018, ma soprattutto conquistando tre ori in più della Turchia, seconda nelre della rassegna a 3 cerchi ospitata dalla città algerina. Un'trascinata dalle donne che hanno portato in dote 25 delle 48 vittorie (52,08%). Ma a confermare la leadership tricolore tra i ...