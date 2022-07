Giochi del Mediterraneo, Mornati: “Confermata la crescita dello sport italiano” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Battere il risultato ottenuto quattro anni fa a Tarragona non è solo un fatto numerico, ma dà il trend di quanto sta succedendo allo sport italiano. È una continua escalation e i Giochi del Mediterraneo lo confermano, in tutte le manifestazioni abbiamo visto miglioramenti. Il trend positivo è diventata una non notizia e questo è positivo“. Lo ha dichiarato il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, nella conferenza stampa organizzata a Casa Italia, a Orano, per tracciare un bilancio dei Giochi Mediterraneo che si chiudono oggi. “Con l’eccezione della pallamano, che aveva un compito particolarmente difficile, tutte le federazioni presenti sono andate a medaglia a Orano – ha rimarcato Mornati – La sfida alla Turchia è stata avvincente e ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Battere il risultato ottenuto quattro anni fa a Tarragona non è solo un fatto numerico, ma dà il trend di quanto sta succedendo allo. È una continua escalation e idello confermano, in tutte le manifestazioni abbiamo visto miglioramenti. Il trend positivo è diventata una non notizia e questo è positivo“. Lo ha dichiarato il segretario generale del Coni, Carlo, nella conferenza stampa organizzata a Casa Italia, a Orano, per tracciare un bilancio deiche si chiudono oggi. “Con l’eccezione della pallamano, che aveva un compito particolarmente difficile, tutte le federazioni presenti sono andate a medaglia a Orano – ha rimarcato– La sfida alla Turchia è stata avvincente e ha ...

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Federvolley : #JMORAN2022 Orooooooooo?? #LaNazionale ????femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia????… - ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - SportingTargetG : Giochi del Mediterraneo 2022 Giornata 10: SCHERMA -??per Davide Filippi nel fioretto NUOTO -??per Matteo Rivolta nei… - montellovolley : RT @Eurosport_IT: OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del Mediter… -