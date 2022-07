Giochi del Mediterraneo 2022, il medagliere completo: la classifica delle Nazioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il medagliere aggiornato dei Giochi del Mediterraneo 2022, in programma dal 25 giugno al 5 luglio in quel di Orano, Algeria. Gli atleti delle 26 Nazioni partecipanti tornano a sfidarsi a quattro anni di distanza dall’edizione spagnola svoltasi a Tarragona. L’Italia punta a vincere il medagliere per la quattordicesima volta nella storia della competizione, di seguito ecco tutte le medaglie divise tra oro, argento e bronzo. IL medagliere AGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): 1. Italia 48-50-61 2. Turchia 45-26-37 3. Francia 21-24-36 4. Algeria 20-17-16 5. Spagna 15-25-25 6. Egitto 13-14-23 7. Serbia 13-7-11 8. Grecia 10-11-10 9. Portogallo 7-10-8 10. Tunisia 6-8-13 11. Slovenia 6-8-9 12. Croazia 6-7-10 13. Cipro 5-2-7 14. Siria 4-3-0 15. Marocco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilaggiornato deidel, in programma dal 25 giugno al 5 luglio in quel di Orano, Algeria. Gli atleti26partecipanti tornano a sfidarsi a quattro anni di distanza dall’edizione spagnola svoltasi a Tarragona. L’Italia punta a vincere ilper la quattordicesima volta nella storia della competizione, di seguito ecco tutte le medaglie divise tra oro, argento e bronzo. ILAGGIORNATO (ori, argenti, bronzi): 1. Italia 48-50-61 2. Turchia 45-26-37 3. Francia 21-24-36 4. Algeria 20-17-16 5. Spagna 15-25-25 6. Egitto 13-14-23 7. Serbia 13-7-11 8. Grecia 10-11-10 9. Portogallo 7-10-8 10. Tunisia 6-8-13 11. Slovenia 6-8-9 12. Croazia 6-7-10 13. Cipro 5-2-7 14. Siria 4-3-0 15. Marocco ...

