Giletti, che cosa è successo? La foto che scatena il sospetto a La7 | Guarda (Di mercoledì 6 luglio 2022) C'erano tutti. O quasi. La dimostrazione e la prova tangibile arriva direttamente dal profilo Instagram di Myrta Merlino. Si parla della "convention" de La7, così come la ha definita la conduttrice de L'aria che tira, che si è tenuta a Roma, città dove l'emittente ha anche la sua sede. Nel rullino di foto postato dalla Merlino su Instagram, ecco anche uno scatto che la ritrae in uno strettissimo primo piano con l'editore, Urbano Cairo. E ancora, nella carrellata di scatti che vanno dalla luce del pomeriggio al buio della sera, ecco Andrea Purgatori e Corrado Formigli. "Un anno straordinario, tanti risultati importanti e soddisfazioni continue. Una stagione incredibile dal Covid, all'elezione del Presidente della Repubblica fino alla guerra in Ucraina passando da e fibrillazioni politiche. Un anno mai visto prima, ma è gia tempo di pensare e programmare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) C'erano tutti. O quasi. La dimostrazione e la prova tangibile arriva direttamente dal profilo Instagram di Myrta Merlino. Si parla della "convention" de La7, così come la ha definita la conduttrice de L'aria che tira, che si è tenuta a Roma, città dove l'emittente ha anche la sua sede. Nel rullino dipostato dalla Merlino su Instagram, ecco anche uno scatto che la ritrae in uno strettissimo primo piano con l'editore, Urbano Cairo. E ancora, nella carrellata di scatti che vanno dalla luce del pomeriggio al buio della sera, ecco Andrea Purgatori e Corrado Formigli. "Un anno straordinario, tanti risultati importanti e soddisfazioni continue. Una stagione incredibile dal Covid, all'elezione del Presidente della Repubblica fino alla guerra in Ucraina passando da e fibrillazioni politiche. Un anno mai visto prima, ma è gia tempo di pensare e programmare la ...

