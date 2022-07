Giallo a Latina | accoltellato in piena notte | ma lui nasconde la ferita al pronto soccorso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 luglio 2022). Un vero proprio, quello con cui sono alle prese gli investigatori in queste ultime ore. Un caso reso ancora più complicato di problemi linguistici e di comunicazione: un cittadino indiano è stato ferito ieri sera con un’arma da taglio. Lariportata dall’uomo è profonda, ma lui aveva affermato, in un primo momento, di essere caduto nella vasca, forse perre qualcuno o qualcosa. Lo accoltellano al fianco sinistro, ma luilaLa vicenda si è consumata nel centro abitato di Borgo Faiti (), ieri, martedì 5 luglio. L’uomo non parla non capisce l’italiano e non collabora con gli investigatori per il giusto andamento delle indagini. Con ogni probabilità la vittima teme ritorsioni da parte dei suoi aggressori. E come lui, ...