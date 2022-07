Gesesa – Benevento | venerdì interruzione idrica per lavori di manutenzione

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dellacomunica che a causa disulla retedel Comune di, sarà costretta a sospendere l’erogazionedalle ore 09:00 alle ore 13:00 di08 luglio 2022, nelle seguenti zone: – Via San Vito (zona Epitaffio da Stazione di rifornimento Q8easy ad attività Giaquinto Giocattoli). Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

TV7Benevento : GESESA-BENEVENTO, Venerdì 8 luglio interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria. -… - ilvaglio1 : Potrà mancare l'acqua a Paupisi, Torrecuso, Foglianise, Vitulano, Campoli e Castelpoto #Paupisi #Torrecuso… - ottopagine : Gesesa: guasto Valle Vitulanese, erogazione irregolare #Benevento - ottopagine : Mastella: 'In emergenza idrica lavoro prezioso di Gesesa' #Benevento - anteprima24 : ** Mastella parla di crisi idrica, esalta #Gesesa e la difende dalle #Critiche ** -

TV Sette Benevento

. Lacomunica che a causa di un guasto improvviso sulla rete di adduzione del pozzo Centrale Santo Stefano di Vitulano questa sera si potranno verificare irregolarità nell'erogazione ...Annuncio anche che, nei prossimi giorni, donerà ed installerà presso tutte le aiuole pubbliche didei temporizzatori per coniugare al meglio il risparmio idrico con una buona tenuta ... GESESA-BENEVENTO, Venerdì 8 luglio interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria. Comunica Clemente Mastella sindaco: "Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'Stiamo vivendo la crisi idrica piú grave degli ultimi 70 anni come ha avuto m ...“La proroga alla Gesesa-Acea del servizio idrico comunale è stata fortemente voluta da Mastella, la sua giunta e la sua maggioranza. Già l’anno scorso Mastella ...