Genoa, Zangrillo: «Massimo sforzo per salutare la Serie B il prima possibile» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alberto Zangrillo indica l’obiettivo primario del suo Genoa per la prossima stagione. Le parole del patron rossoblù Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a margine della presentazione del prossimo campionato di Serie B. LE PAROLE – «La B? La cosa più intelligente da dire è che noi abbiamo fatto di tutto per farvi parte, vorremo fare il Massimo sforzo per salutare il campionato il prima possibile, come abbiamo detto ai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Albertoindica l’obiettivorio del suoper la prossima stagione. Le parole del patron rossoblù Alberto, presidente del, ha parlato a margine della presentazione del prossimo campionato diB. LE PAROLE – «La B? La cosa più intelligente da dire è che noi abbiamo fatto di tutto per farvi parte, vorremo fare ilperil campionato il, come abbiamo detto ai tifosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Zangrillo indica l'obiettivo del #Genoa per la prossima #SerieB ??? - AnsaLiguria : Genoa: Zangrillo salutare la B il prima possibile. Massima fiducia in Spors e Blessin. #ANSA - serieB123 : Genoa, Zangrillo: 'Al lavoro per salutare la B il prima possibile' - sportli26181512 : Genoa, #Zangrillo: 'Al lavoro per salutare la B il prima possibile': Il presidente del club rossoblù ha indicato la… - ansa_liguria : Genoa: Zangrillo salutare la B il prima possibile -