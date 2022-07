(Di mercoledì 6 luglio 2022) L'editore entra nella media agency da 15 miliardi di visualizzazioni all'anno suinetwork: "All'avanguardia in un mondo non raggiunto dai media tradizionali"

L'annuncionei social: acquistato il 30% di Stardust di Alessio Balbi 06 Luglio 2022Gruppo Editoriale ha annunciato l'acquisto del 30 per cento di Stardust, giovane media agency nata per il mondo dei social network. Un'operazione che ha l'obiettivo dichiarato di raggiungere e ... Gedi investe nei social: acquistato il 30% di Stardust