Gb, Johnson "perde" un altro ministro importante ma non molla: "No alle elezioni anticipate" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo Rishi Sunak e Sajid Javid, lascia l'esecutivo anche un'altra figura di primo piano, Michael Gove, responsabile dello strategico portafogli del Livellamento delle Disuguaglianze ...

