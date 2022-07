Gas, Snam firma contratto per un rigassificatore galleggiante (Di mercoledì 6 luglio 2022) Snam e Bw Lng hanno firmato un contratto per l`acquisizione, da parte del gruppo Snam, del 100% del capitale sociale di Fsru I Limited, che al closing possiederà come unico asset la nave di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) "BW Singapore". Bw Singapore, costruita nel 2015, ha una capacità massima di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto (Lng) e una capacità nominale di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi l`anno. L`unità è stata impiegata fin da subito come Fsru ma può operare anche come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto."Si prevede che la Fsru, attualmente vincolata da un contratto di charter con terze parti fino a novembre 2023, possa essere ubicata nell`Alto Adriatico - spiega Snam - in prossimità della ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022)e Bw Lng hannoto unper l`acquisizione, da parte del gruppo, del 100% del capitale sociale di Fsru I Limited, che al closing possiederà come unico asset la nave di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) "BW Singapore". Bw Singapore, costruita nel 2015, ha una capacità massima di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto (Lng) e una capacità nominale di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri cubi l`anno. L`unità è stata impiegata fin da subito come Fsru ma può operare anche come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto."Si prevede che la Fsru, attualmente vincolata da undi charter con terze parti fino a novembre 2023, possa essere ubicata nell`Alto Adriatico - spiega- in prossimità della ...

Pubblicità

classcnbc : SNAM, IN ARRIVO NUOVO RIGASSIFICATORE DALLA NORVEGIA #Snam compra un rigassificatore galleggiante (fsru) da Bw… - fra_lau16 : RT @lucianoghelfi: #Snam ha comprato una seconda nave #rigassificatore, dopo quella destinata a essere ancorata davanti a #Piombino. Costru… - DonatoMola : RT @lucianoghelfi: #Snam ha comprato una seconda nave #rigassificatore, dopo quella destinata a essere ancorata davanti a #Piombino. Costru… - blidonni : RT @lucianoghelfi: #Snam ha comprato una seconda nave #rigassificatore, dopo quella destinata a essere ancorata davanti a #Piombino. Costru… - fortuneitalia : Un’altra mega nave per il gas italiano. La seconda, dopo la Golar Tundra acquistata per 350 mln di dollari a inizio… -