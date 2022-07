Gas dalla Russia | von der Leyen | “Prepariamoci a nuovi tagli” E l’Ue annuncia il piano d’emergenza

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Bruxelles – La presidente della Commissione Europea Ursula von derinvitaa prepararsi all’eventualità che la“completamente” le forniture di gas. “Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per uno completo da parte della– ha detto intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo – nel complesso oggi 12 Paesi membri sono direttamente colpiti da una riduzione totale o parziale delle consegne di gas. E’ ovvio: Vladimir Putin continua ad usare l’energia come un’arma. E’ per questo che la Commissione sta lavorando a undi emergenza: presenteremo questoe gli strumenti necessari entro la metà di luglio. Gli Stati membri hanno i rispettivi piani nazionali di ...

Ursula von der Leyen ha parlato in maniera chiara e diretta della possibile emergenza, legata all'interruzione del flusso dalla Russia. 'Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per un taglio completo da parte della Russia - ha detto intervenendo ...... 'IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NON ASPETTERÀ LA FINE DELLA GUERRA DI PUTIN' Sempre in riferimento al gas. La via d'uscita migliore, più pulita e più sicura dalla nostra dipendenza sono le energie ...