Galliani: «L’obiettivo del Monza non è la salvezza, ma il decimo posto» (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’amministratore delegato del Monza, Alessandro Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della presentazione di Matteo Pessina. Ha parlato degli obiettivi del club brianzolo, neo promosso in Serie A. “Non parliamo di salvezza: come obiettivo aziendale abbiamo il decimo posto”. Su Pessina, che sarà il nuovo capitano: “La fascia non è pronta, è già indossata. Io di Matteo conosco tutto, suo nonno, la mamma, il papà: sono molto molto felice, è la seconda volta. Aveva fatto un percorso che avrei voluto fare anche io: prima la Dominante, poi il Monza fino a 18 anni e poi il Milan nel 2015. E adesso al Monza nel 2022, è stato un percorso lungo ma si è realizzato tutto”. Se Pessina è al Monza, lo si deve a Berlusconi. “Anche per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’amministratore delegato del, Alessandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della presentazione di Matteo Pessina. Ha parlato degli obiettivi del club brianzolo, neo promosso in Serie A. “Non parliamo di: come obiettivo aziendale abbiamo il”. Su Pessina, che sarà il nuovo capitano: “La fascia non è pronta, è già indossata. Io di Matteo conosco tutto, suo nonno, la mamma, il papà: sono molto molto felice, è la seconda volta. Aveva fatto un percorso che avrei voluto fare anche io: prima la Dominante, poi ilfino a 18 anni e poi il Milan nel 2015. E adesso alnel 2022, è stato un percorso lungo ma si è realizzato tutto”. Se Pessina è al, lo si deve a Berlusconi. “Anche per ...

Pubblicità

napolista : #Galliani: «L’obiettivo del #Monza non è la salvezza, ma il decimo posto» In conferenza: «Senza Berlusconi non ci… - CalcioOggi : Galliani, l'obiettivo del Monza è il decimo posto - Agenzia ANSA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Salvezza? No, l'obiettivo è il decimo posto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Salvezza? No, l'obiettivo è il decimo posto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Salvezza? No, l'obiettivo è il decimo posto' -