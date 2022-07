Futuro Dybala ancora tutto da scrivere, Napoli alla finestra (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dybala, Futuro da decidere: Napoli in stallo Sono i giorni decisivi per il Futuro di Paulo Dybala con l’Inter che nei prossimi giorni sottoporrà all’entourage una nuova proposta. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 6 luglio 2022)da decidere:in stallo Sono i giorni decisivi per ildi Paulocon l’Inter che nei prossimi giorni sottoporrà all’entourage una nuova proposta. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Koulibaly l'incontro Di Maria le visite Pogba lo sbarco ?? Leclerc futuro a rischi… - FcInterNewsit : FcIN - Dzeko, futuro in bilico. Tre ipotesi (non caldissime) in Italia per il bosniaco. E Dybala resta in attesa - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala, il Napoli attualmente è in stallo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala, il Napoli attualmente è in stallo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala, il Napoli attualmente è in stallo -