"Fuori di testa...". Federico Rampini, la rissa con la attivista pro immigrati: come la gela | Video (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Mario Draghi ha detto una sequela di falsità". Eddi Marcucci, attivista pro-immigrazione, attacca il premier italiano e Federico Rampini si infuria. Vivace dibattito in diretta a In Onda, su La7. "Dire che l'Italia è un Paese che accoglie è Fuori di testa - riflette la Marcucci a proposito della visita del premier italiano ad Ankara, da Erdogan -. E' stato rinnovato l'accordo con la Libia, dove sono i soldati turchi ad addestrare quelli libici. E sappiamo cosa fanno i turchi in casa loro e non solo, è da aprile che l'esercito turco ha sconfinato in Siria e in Iraq. I toni contro Putin sono stati giustamente accesi quando ha sconfinato in Ucraina, ma con Erdogan non è volata una mosca. Dal 2015 la Turchia riceve 3 tranche da 3 miliardi, l'unica cosa che hanno fatto è costruire un muro con la Siria, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Mario Draghi ha detto una sequela di falsità". Eddi Marcucci,pro-immigrazione, attacca il premier italiano esi infuria. Vivace dibattito in diretta a In Onda, su La7. "Dire che l'Italia è un Paese che accoglie èdi- riflette la Marcucci a proposito della visita del premier italiano ad Ankara, da Erdogan -. E' stato rinnovato l'accordo con la Libia, dove sono i soldati turchi ad addestrare quelli libici. E sappiamo cosa fanno i turchi in casa loro e non solo, è da aprile che l'esercito turco ha sconfinato in Siria e in Iraq. I toni contro Putin sono stati giustamente accesi quando ha sconfinato in Ucraina, ma con Erdogan non è volata una mosca. Dal 2015 la Turchia riceve 3 tranche da 3 miliardi, l'unica cosa che hanno fatto è costruire un muro con la Siria, ...

Pubblicità

WARNERMUSICIT : Non riuscirete a togliervelo dalla testa ???? “PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM”, il nuovo singolo di @IRAMAPLUME, fuori ovun… - DSantanche : Misure per frenare rincari carburanti e bollette? No. Per aiutare famiglie e imprese dopo anni di #covid? No. Per f… - Ruskin13311923 : @madforfree Tutto fuori di testa - NicoTD_ : Ma mi spiegate perché Renato già l’avete etichettato come trequartista e non può fare minimamente il mediano? Cert… - vore_yibo : Mi fa molto ridere che le recensioni di Harrow the ninth su gr siano o da una stella onda cinque stelle, e che non… -