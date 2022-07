Frode e truffa, undici arresti in 16 province italiane: sequestrati 43 mln (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn 16 province italiane, tra cui Prato e Roma, la Polizia di Stato sta eseguendo una misura cautelare personale emessa dal Gip di Prato nei confronti di 16 persone e sta notificando altri 11 avvisi di garanzia nei confronti di 27 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione, Frode nelle forniture pubbliche, truffa aggravata ai danni dello Stato, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e reati connessi. E’ infine in corso di esecuzione un sequestro preventivo di oltre 43mln L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn 16, tra cui Prato e Roma, la Polizia di Stato sta eseguendo una misura cautelare personale emessa dal Gip di Prato nei confronti di 16 persone e sta notificando altri 11 avvisi di garanzia nei confronti di 27 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione,nelle forniture pubbliche,aggravata ai danni dello Stato, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e reati connessi. E’ infine in corso di esecuzione un sequestro preventivo di oltre 43mln L'articolo proviene da Anteprima24.it.

