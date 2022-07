Frida Kahlo: femminismo, arte e passione racchiusi in una donna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si tratta sicuramente di una figura iconica, ed anche per chi non conosce nel dettaglio la sua storia Frida Kahlo rappresenta un simbolo culturale. Ma c’è qualcosa che supera e allo stesso tempo contiene tutto ciò che significano quelle sopracciglia folte e quella corona di fiori. Frida Kahlo è, senza dubbio, una delle artiste più talentuose che il ‘900 abbia mai conosciuto. Apprezzata in vita, in suo onore, ancora oggi, si tengono mostre e percorsi artistici che affrontano e raccontano le sue opere in tutto il mondo. Ma Frida Kahlo è stata, innanzitutto, una donna. Simbolo, con la sua stessa esistenza, di un femminismo che vuole superare i rigidi dettami imposti dal corpo e dalle convezioni. E Frida affronta tutto questo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si tratta sicuramente di una figura iconica, ed anche per chi non conosce nel dettaglio la sua storiarappresenta un simbolo culturale. Ma c’è qualcosa che supera e allo stesso tempo contiene tutto ciò che significano quelle sopracciglia folte e quella corona di fiori.è, senza dubbio, una delle artiste più talentuose che il ‘900 abbia mai conosciuto. Apprezzata in vita, in suo onore, ancora oggi, si tengono mostre e percorsi artistici che affrontano e raccontano le sue opere in tutto il mondo. Maè stata, innanzitutto, una. Simbolo, con la sua stessa esistenza, di unche vuole superare i rigidi dettami imposti dal corpo e dalle convezioni. Eaffronta tutto questo ...

10righedailibr : Auguri a Frida Kahlo, 06 Luglio 1907, Città del Messico. Sono nata con una rivoluzione. Diciamolo. È in quel fuoco… - SkyArte : Nasceva oggi #FridaKahlo, l’iconica pittrice messicana che ha rappresentato nei suoi dipinti il folclore delle sue… - TomTrare : RT @tittiscotti: „Hanno pensato che fossi una surrealista, ma non lo ero. Non ho mai dipinto sogni. Ho dipinto la mia realtà.“ Frida Kahlo… - GerberArancio : 'Vorrei essere ciò che ho voglia di essere dietro il sipario della follia: mi occuperei dei fiori per tutto il gior… - ElisaCuccolo : RT @Vitality1978: Dove non puoi Amare, non soffermarti. Frida Kahlo (6 luglio 1907??) #Buongiorno ?? #6luglio??? ?? Mostra fotograf… -