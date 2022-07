(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, in un'intervista al quotidiano Il Manifesto ha parlato dell'ipotetica costruzione di un nuovo fronteche, a suo dire, non ...

Pubblicità

globalistIT : -

Globalist.it

"Parliamoci chiaro: se la fiducia a questo governo è la precondizione per le alleanze allora il Pd dovrebbe presentarsi al voto con Salvini, Berlusconi, Renzi e Di Maio", dice. "A me non ...... attraverso le sue associazioni più serie, sia da tempocon la politica e adesso con Draghi ...storia dei movimenti politici che identifica l'intesa tra Sinistra Italiana (Nicola), ... Fratoianni critico con il Governo: “Il campo progressista non si costruisce sulla lealtà a Draghi”