Francesco Bagnaia si scusa dopo l’incidente di martedì sera | “Ora vi spiego cosa è successo”

(Di mercoledì 6 luglio 2022)che ierialcuni siti spagnoli avevano fatto uscire la notizia della positività all’alcol testun incidente stradale di, è stato lo stesso pilota della Ducati a confermarlo in un post sul proprio profilo Instagram. La polizia locale ha fermato l’italianomattina presto mentre con la sua auto si trovava sulla strada di Ses Salines, a Ibiza,unata con gli amici in cui aveva voluto festeggiare il recentenel Gp di Assen. La Guardia Civilessersi recata sul luogo per verificare l’entità delavvenuto intorno alle 5 del mattino, ha sottoposto all’etilometro il campione del mondo Moto2 2018 che ha fatto registrare 0,87, valore tre ...

Mentre era alla guida della sua macchina all'alba di ieri, il pilota torinese della Ducati è uscito di strada, senza conseguenze, sulla strada di Ses Salines dell'isola spagnola., impegnato nel mondiale MotoGP e in questo momento fermo per la pausa estiva, dopo l'incidente è stato sottoposto a un test dell'etilometro che ha avuto esito positivo, registrando ...Parlando del pilota, Stoner ha detto che lo considera 'un bravo ragazzo: lui ha i miei vecchi meccanici, sta lavorando duro. Ha fatto troppi errori quest'anno, ma finché non sei ...Disavventura per Francesco Bagnaia. Il 25enne pilota della Ducati, in vacanza durante la sosta della stagione MotoGP a Ibiza, in Spagna, è stato coinvolto l'altra notte in un incidente stradale mentre ...