Francesca Tocca e Nunzio Stancampiano, spunta una foto insieme di dieci anni fa: ecco com'erano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nell'ultima edizione di Amici 21, l'insegnante di latino, Raimondo Todaro ha rincontrato uno dei suoi allievi. Stiamo ovviamente parlando di Nunzio Stancampiano. Qualche tempo fa, Raimondo ha pubblicato una foto in cui si vede Nunzio molto piccolo che abbraccia Francesca Tocca. Il cambiamento del ballerino è molto evidente. Nunzio Stancampiano nasce ad Adrano nella proncia di Catania. A soli 19 anni può vantare un curriculum di tutto rispetto nella danza. Il ragazzo ha infatti alle sue spalle moltissimi premi che lo rendono uno dei migliori ballerini di latino esistenti. Quando si è presentato ai provini, Nunzio ha dovuto accettare la decisione della produzioni di dare il banco a Mattia Zengola.

