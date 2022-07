Francesca Pascale, venduta la villa che Silvio Berlusconi le regalò: le foto di ‘Villa Maria’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una villa da sogno, immersa nel verde del cuore della Brianza, non lontano da Arcore. Qui Silvio Berlusconi e Francesca Pascale avevano scelto il loro nido d’amore, con l’ex presidente del Consiglio che, ai tempi della relazione con la neo-moglie di Paola Turci, aveva deciso di acquistarla per lei. villa Maria, che si trova a Rogoredo di Casatenovo, non lontano da Arcore, per qualche anno ha ospitato Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, che si lasciavano andare a lunghe chiacchierate in salotto, davanti ad un grandissimo camino in stile rustico con accanto una mega tv a schermo piatto, posizionata direttamente sul pavimento. E un grande salone che affacciava direttamente sul giardino. Quella villa, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unada sogno, immersa nel verde del cuore della Brianza, non lontano da Arcore. Quiavevano scelto il loro nido d’amore, con l’ex presidente del Consiglio che, ai tempi della relazione con la neo-moglie di Paola Turci, aveva deciso di acquistarla per lei.Maria, che si trova a Rogoredo di Casatenovo, non lontano da Arcore, per qualche anno ha ospitato, che si lasciavano andare a lunghe chiacchierate in salotto, davanti ad un grandissimo camino in stile rustico con accanto una mega tv a schermo piatto, posizionata direttamente sul pavimento. E un grande salone che affacciava direttamente sul giardino. Quella, ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - danielamarch8 : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… - infoitinterno : Venduta subito la villa di Berlusconi. L'aveva comprata per Francesca Pascale -