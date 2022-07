Fondi Street Food, un appuntamento di successo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fondi – Cori ai piedi del Castello, inebrianti profumi di specialità da strada e drink per rinfrescare l’edizione più calda dell’anno: successo per il Fondi Street Food che lo scorso venerdì ha portato centinaia di persone nel centro storico. A chiudere l’evento un arrivederci dato che il format prevedeva sin dall’inizio, in un’ottica di destagionalizzazione e fidelizzazione del pubblico, quattro edizioni. Il Fondi Street Food torna dunque il prossimo autunno per un gran finale a base di musica, danze e divertimento ma anche castagne e vino. “È stato bello vedere tanti ragazzi della nostra città ma anche tanti giovani turisti per la prima volta a Fondi – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – i più grandi, attratti dalle golosità ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022)– Cori ai piedi del Castello, inebrianti profumi di specialità da strada e drink per rinfrescare l’edizione più calda dell’anno:per ilche lo scorso venerdì ha portato centinaia di persone nel centro storico. A chiudere l’evento un arrivederci dato che il format prevedeva sin dall’inizio, in un’ottica di destagionalizzazione e fidelizzazione del pubblico, quattro edizioni. Iltorna dunque il prossimo autunno per un gran finale a base di musica, danze e divertimento ma anche castagne e vino. “È stato bello vedere tanti ragazzi della nostra città ma anche tanti giovani turisti per la prima volta a– commenta il sindaco Beniamino Maschietto – i più grandi, attratti dalle golosità ...

