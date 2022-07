Fondazione Vodafone lancia la campagna social “Non è ok” contro il controllo coercitivo (Di mercoledì 6 luglio 2022) MILANO – Fondazione Vodafone lancia la campagna social “NON è OK” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul controllo coercitivo, una forma di violenza psicologica che spesso risulta meno visibile e più difficile da riconoscere. La campagna simula una chat tra amici, in cui la vittima del controllo coercitivo inizialmente prova a confidarsi e a condividere quello che sta realmente succedendo – intimidazioni, controllo, umiliazioni e limitazione della libertà da parte del proprio partner – ma alla fine si limita solamente a scrivere “è tutto ok”. Spesso, infatti, la difficoltà nel riconoscere questa forma di abuso porta a ridimensionare e a “normalizzare” la situazione e a non voler quindi far ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 luglio 2022) MILANO –la“NON è OK” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulllo, una forma di violenza psicologica che spesso risulta meno visibile e più difficile da riconoscere. Lasimula una chat tra amici, in cui la vittima dellloinizialmente prova a confidarsi e a condividere quello che sta realmente succedendo – intimidazioni,llo, umiliazioni e limitazione della libertà da parte del proprio partner – ma alla fine si limita solamente a scrivere “è tutto ok”. Spesso, infatti, la difficoltà nel riconoscere questa forma di abuso porta a ridimensionare e a “normalizzare” la situazione e a non voler quindi far ...

