Pubblicità

BJLiguria : Fondazione Garrone cerca territorio per il progetto Appennino 2023 - -

Bizjournal.it - Liguria

selezionerà almeno due territori che accederanno alla successiva fase di confronto e di approfondimento, per individuare il partenariato 2023. Attualmente, in Irpinia, è in corso ...Durante l'incontro, moderato dal presidente dellaPier Francesco Bernacchi , Cristina ... al cantante Pupo, all'editore Sergio Giunti e, lo scorso anno, al regista MatteoFondazione Garrone cerca un territorio per la terza edizione del progetto Appennino per il rilancio e lo sviluppo delle zone montane.L'opera cinematografica compie mezzo secolo. Il 6 luglio a Collodi è in programma una giornata di celebrazioni con un convegno e uno spettaccolo ...