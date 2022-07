Fiumicino. “Qualche ratto può capitare”, la presidente del consiglio sul palco scatena la polemica. “Avevamo ricevuto intimidazioni” (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ polemica a Fiumicino per una frase detta sul palco durante lo “Street & Beer” da Alessandra Vona. La presidente del consiglio, nel corso della festa che si è svolta ad Aranova sabato scorso, ha infatti pronunciato una frase che ha suscitato parecchi malumori. I “ratti” Riferendosi alla riuscita organizzazione dell’evento, ha prospettato nuove feste. “Organizziamo altri eventi, magari per la fine dell’estate, magari qualcosa di meno impegnativo – ha detto sul palco – che però renda contenti tutti. Magari non proprio tutti tutti, ma si sa che Qualche ratto può capitare, ma questo non è un problema perché succede nelle migliori famiglie”. E proprio quest’ultima frase ha scatenato le polemiche, sopratutto da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’per una frase detta suldurante lo “Street & Beer” da Alessandra Vona. Ladel, nel corso della festa che si è svolta ad Aranova sabato scorso, ha infatti pronunciato una frase che ha suscitato parecchi malumori. I “ratti” Riferendosi alla riuscita organizzazione dell’evento, ha prospettato nuove feste. “Organizziamo altri eventi, magari per la fine dell’estate, magari qualcosa di meno impegnativo – ha detto sul– che però renda contenti tutti. Magari non proprio tutti tutti, ma si sa chepuò, ma questo non è un problema perché succede nelle migliori famiglie”. E proprio quest’ultima frase hato le polemiche, sopratutto da parte ...

