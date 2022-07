Firmato il Contratto per Roma | 400 mln per 200 scuole green

Pubblicità

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock #Origi. L'attaccante belga ha firmato un con… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro… - SimoneTogna : #Asllani ha appena lasciato la sede dell’#inter. Contratto firmato, parte l’avventura nerazzurra del giovane albanese. - aleperro10 : #Calciomercato | ?UFFICIALE: Axel #Witsel è ufficialmente un nuovo giocatore dell'@Atleti. Il mediano belga arriva… - Fandepobega : Oggi Junior Messias ufficiali ?? Con contratto fino al 2025 Messias sarà firmato dal Crotone. Info: @86_longo Opi… -

UnIstituzionale di Sviluppo e 200 milioni di euro di fondi per riqualificare e portare avanti un piano Green per trasformare 111 edifici scolastici a Roma tra nidi, materne, elementari, medie ...Gli addetti che hanno scioperato sono infatti inquadrati con quello che Si Cobas definisce 'uncosiddetto 'pirata', che non è statoda Cgil, Cisl e Uil ma dalla Cisnal. Prevede una ...Dopo quattro stagioni da pilastro per il Borussia Dortmund, Axel Witsel si trasferisce in Spagna: giocherà alla corte del Cholo Simeone. Per l'Atletico ...Il classe ’91 dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2025, mentre ai calabresi dovrebbero andare 4,5 milioni più bonus.