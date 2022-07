Firenze, indagato un anarchico che appiccò il fuoco alla sede della Lega. Si era travestito da donna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un attivista anarchico, un cittadino italiano di 37 anni, è stato indagato e perquisito in seguito al danneggiamento e all’incendio della pulsantiera del citofono della sede della Lega Salvini Premier a Firenze. Per appiccare il fuoco con un fulmineo il blitz, l’uomo si era travestito da donna. Questa mattina la Polizia di Stato, su deLega della Dda della Procura di Firenze, ha eseguito la perquisizione nei confronti del 37enne, residente a Firenze, Legato agli ambienti anarco-insurrezionalisti locali – “da sempre avversi alle ideologie dei partiti di destra, che già portarono ad attacchi alle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un attivista, un cittadino italiano di 37 anni, è statoe perquisito in seguito al danneggiamento e all’incendiopulsantiera del citofonoSalvini Premier a. Per appiccare ilcon un fulmineo il blitz, l’uomo si erada. Questa mattina la Polizia di Stato, su deDdaProcura di, ha eseguito la perquisizione nei confronti del 37enne, residente ato agli ambienti anarco-insurrezionalisti locali – “da sempre avversi alle ideologie dei partiti di destra, che già portarono ad attacchi alle ...

