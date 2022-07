Fiorentina | si spinge per Dodò | a breve nuovo incontro con gli agenti Le ultime

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Calciomercato: i viola non mollanoe aè previsto unglidel calciatore Laha individuato indello Shakhtar Donetsk il perfetto erede di Odriozola, rientrato al Real Madrid al termine del prestito. I viola, però, dopo diverse settimane di trattative non hanno ancora l’accordo con il club ucraino per il brasiliano. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, aè previsto untra lae glidiper provare a trovare una quadra. Italiano vorrebbe il terzino per il ritiro di Moena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo La Fiorentina per Riqui Puig. Come riportato dal quotidiano Sport, il centrocampista spagnolo, 22 anni, a un anno dalla scadenza del contratto con il Barcellona potrebbe arrivare a Firenze. Acerbi spinge per la cessione con la Lazio. Fiorentina alla finestra. Massima e adeguata copertura in ogni ruolo, portiere compreso. Di Gregorio, dunque, è sempre osservato speciale. Continua la trattativa per Bogdan e arriva l'ufficialità per Corrado.