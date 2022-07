Fiorentina, Mandragora si presenta: «La volontà di Italiano ha pesato. Sogno la Nazionale» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il neo acquisto della Fiorentina Mandragora si è presentato in conferenza stampa Rolando Mandragora, neo acquisto della Fiorentina per rinforzare il centrocampo, si è presentato in conferenza stampa. SCELTA Fiorentina – «La volontà del mister Italiano e l’ambizione della Fiorentina hanno pesato molto nella scelta. Mi sono sentito voluto fin da subito e ho avuto pochi dubbi a scegliere la Fiorentina. Ero molto legato a Torino, ma non ho esitato ad accettare Firenze. Ho parlato con Barone, Pradè e Burdisso, con cui ho un ottimo rapporto, mi hanno esposto il progetto e non ci ho pensato due volte. Firenze è una piazza calorosa e con grande storia, siamo tutti ambiziosi per fare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il neo acquisto dellasi èto in conferenza stampa Rolando, neo acquisto dellaper rinforzare il centrocampo, si èto in conferenza stampa. SCELTA– «Ladel mistere l’ambizione dellahannomolto nella scelta. Mi sono sentito voluto fin da subito e ho avuto pochi dubbi a scegliere la. Ero molto legato a Torino, ma non ho esitato ad accettare Firenze. Ho parlato con Barone, Pradè e Burdisso, con cui ho un ottimo rapporto, mi hanno esposto il progetto e non ci ho pensato due volte. Firenze è una piazza calorosa e con grande storia, siamo tutti ambiziosi per fare ...

