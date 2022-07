Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, Kokorin cercato da un club: Nonostante le parole del dirigente della Fiorentina, Daniele Pradé, il futu… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, Kokorin verso la Russia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, Kokorin verso la Russia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Fiorentina, Kokorin verso la Russia - napolimagazine : MERCATO - Fiorentina, Kokorin verso la Russia -

Rientra l'allarme delle positività al Covid fra alcuni giocatori della, che da oggi hanno cominciato il raduno per preparare la nuova stagione. Lo rende noto la ... Gori, Ikonè,, ...... ce la siamo goduta poco ma siamo tornati in Europa dove lamerita di stare e lavoriamo ... A Moena verrà considerata anche la posizione diche finora ha giocato pochissimo: "Ammetto ...Sirene di mercato dalla Russia per Aleksandr Kokorin. Stando a quanto scrive la stampa sportiva russa, l'entourage dell'attaccante della Fiorentina ...Sirene di mercato dalla Russia per Aleksandr Kokorin. Secondo quanto scrive il portale sportrbc.ru, l'entourage dell'attaccante ha avuto dei colloqui col Torpedo di Mosca, club da ...