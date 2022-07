Fiorentina, dopo Pradè è il turno di Barone: 'Vogliamo dare ad Italiano una squadra competitiva. Torreira? Storia finita' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alla conferenza di presentazioni di Rolando Mandragora, andata in scena all’interno del centro tecnico di Coverciano, era presente anche... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alla conferenza di presentazioni di Rolando Mandragora, andata in scena all’interno del centro tecnico di Coverciano, era presente anche...

Pubblicità

gippu1 : Divock #Origi è il terzo giocatore acquistato dal #Milan dopo aver segnato in una finale di Coppa Campioni (2019) d… - Glongari : #Valencia continua l’interesse ispirato da #Gattuso nei confronti di Lucas #Torreira tornato all’#Arsenal dopo l’es… - sportli26181512 : Fiorentina, dopo Pradè è il turno di Barone: 'Vogliamo dare ad Italiano una squadra competitiva. Torreira? Storia f… - francesco_tassi : Dopo 2 minuti di presentazione by Joe Barone non capisco perché non parli sempre Pradè. #Fiorentina - tuttonapoli : UFFICIALE - Fiorentina, quattro giocatori positivi al Covid-19 dopo il primo giro di tamponi -