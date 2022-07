Fiorentina | Barone assicura | «Non snobberemo la Conference League»

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il d.g. dellaha parlato dellae dell’impegno che metterà nella competizione la squadra viola Joe, direttore generale della, ha preso la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione di Mandragora.– «Non vogliamo snobbare nessuna competizione e la vittoria della Roma dimostra l’importanza di questo trofeo. Mi auguro che anche lapossa creare quell’entusiasmo con il percorso europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta e concentrarci sulle due partite di agosto. Per gestire le tre competizioni servirà una rosa un po’ più ampia e sarà importante anche il settore giovanile, per questo sottolineiamo sempre l’importanza del Viola Park. ...

... andata in scena all'interno del centro tecnico di Coverciano, era presente anche il direttore generale dellaJoeche al termine della conferenza ha risposto alle domande dei media ...in vista della nuova stagione ha dichiarato: ''E' presto per parlare di obiettivi ma di ... Lasta chiudendo per Dodò, Jovic e Gollini. . 6 luglio 2022Nuova stagione, vecchie abitudini. Nel primo vero giorno di lavoro la Fiorentina si ritrova a fare di nuovo i conti con il Covid, anche se alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo. I tanti ca ...Analisi spietata del direttore sostenibilità del calcio europeo, ma ad ascoltarlo solo tre dirigenti di vertice. Il nuovo salary cap dell'Uefa, e ...