Fiesole: nuovo vescovo Manetti accolto nel giorno della festa del patrono, San Romolo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Manetti è stato accolto dal sindaco Anna Ravoni che gli ha rivolto un saluto a nome di tutti sindaci della diocesi e delle autorità presenti. Tra queste anche il presidente della Regione Eugenio Giani e il vicepresidente del Csm David Ermini. nel suo ingresso in cattedrale il vescovo è stato accolto dal metropolita cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022)è statodal sindaco Anna Ravoni che gli ha rivolto un saluto a nome di tutti sindacidiocesi e delle autorità presenti. Tra queste anche il presidenteRegione Eugenio Giani e il vicepresidente del Csm David Ermini. nel suo ingresso in cattedrale ilè statodal metropolita cardinale Giuseppe Betori, arcidi Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Fiesole: nuovo vescovo Manetti accolto nel giorno della festa del patrono, San Romolo - zazoomblog : Fiesole ecco il nuovo vescovo: città in festa processione e messa - Cronaca - - qn_lanazione : Fiesole, ecco il nuovo vescovo: città in festa, processione e messa - indigentiattent : @Pontifex_it il nuovo Veicolo di Fiesole prende possesso della diocesi. Immagini di una chiesa che nn va bene. Le b… - francescanverbo : FESTA DOPPIA A Fiesole, oggi è festa doppia: per San Romolo e per l'ingresso del nuovo vescovo, mons. Stefano Ma… -