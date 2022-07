Festival del Mare del Miglio d’Oro: la seconda tappa a Villa del Parnaso (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorre Annunziata (Na) – Dopo il successo del primo weekend di eventi a Portici con Eugenio Bennato, il cooking show di Don Pasta e il live di Ars Nova Napoli, il Festival del Mare del Miglio d’Oro diretto da Gigi Di Luca, prosegue il suo programma itinerante a Torre Annunziata. Sabato 9 luglio alle ore 21, Villa del Parnaso ospiterà Tango Nuevo, un tango “reloaded” riproposto dal sassofonista argentino Javier Girotto, che insieme al bandoneon di Gianni Iorio e al pianoforte di Alessandro Gwis, si immerge nella musica di una delle più importanti registrazioni del tango moderno. Il concerto infatti prende il nome dal “Tango Nuevo Revisited” una registrazione ispirata al disco inciso nel 1974, che vide l’incontro del tango con il mondo del jazz e consolidò il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorre Annunziata (Na) – Dopo il successo del primo weekend di eventi a Portici con Eugenio Bennato, il cooking show di Don Pasta e il live di Ars Nova Napoli, ildeldeldiretto da Gigi Di Luca, prosegue il suo programma itinerante a Torre Annunziata. Sabato 9 luglio alle ore 21,delospiterà Tango Nuevo, un tango “reloaded” riproposto dal sassofonista argentino Javier Girotto, che insieme al bandoneon di Gianni Iorio e al pianoforte di Alessandro Gwis, si immerge nella musica di una delle più importanti registrazioni del tango moderno. Il concerto infatti prende il nome dal “Tango Nuevo Revisited” una registrazione ispirata al disco inciso nel 1974, che vide l’incontro del tango con il mondo del jazz e consolidò il ...

