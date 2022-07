Ferrari - La prima immagine della Le Mans Hypercar (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Ferrari ha diffuso la prima fotografia del prototipo di categoria Le Mans Hypercar (LMH) con cui l'anno prossimo prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans. Si tratta di un momento storico, perché proprio in occasione dei cento anni dalla prima edizione della gara di durata più famosa del mondo il Cavallino tornerà a competere nella categoria regina del Mondiale Endurance. Sviluppo condotto da Ferrari Competizioni GT. " un momento davvero emozionante, atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionati della nostra Casa", ha dichiarato Antonello Coletta, responsabile delle Attività sportive GT del marchio. Secondo quanto reso noto dal marchio, il percorso che culminerà con la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laha diffuso lafotografia del prototipo di categoria Le(LMH) con cui l'anno prossimo prenderà parte alla 24 Ore di Le. Si tratta di un momento storico, perché proprio in occasione dei cento anni dallaedizionegara di durata più famosa del mondo il Cavallino tornerà a competere nella categoria regina del Mondiale Endurance. Sviluppo condotto daCompetizioni GT. " un momento davvero emozionante, atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionatinostra Casa", ha dichiarato Antonello Coletta, responsabile delle Attività sportive GT del marchio. Secondo quanto reso noto dal marchio, il percorso che culminerà con la ...

