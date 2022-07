Fedez racconta come ha scoperto la malattia al pancreas e come ha reagito Chiara Ferragni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fedez è uno dei personaggi più seguiti a apprezzati dal pubblico italiano, e non solo per la sua carriera artistica ma anche per il suo carattere e il suo modo di fare, che molto spesso lo porta a condividere la quotidianità con i suoi numerosissimi fan. Tra le varie cose che ha voluto condividere c’è anche quella inerente al suo problema di salute, ovvero un tumore al pancreas, che qualche mese fa lo ha costretto a subire un intervento abbastanza complicato. A tornare sull’argomento è stato proprio il rapper intervistato da Vanity Fair, partendo da come si sente dopo quello che è accaduto: Bene. A parte il problema che dopo l’intervento mi sveglio sempre alle cinque del mattino. E non conta se vado a letto tardi. È come una maledizione. Devo fare i conti con questa nuova fase. Con le ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 luglio 2022)è uno dei personaggi più seguiti a apprezzati dal pubblico italiano, e non solo per la sua carriera artistica ma anche per il suo carattere e il suo modo di fare, che molto spesso lo porta a condividere la quotidianità con i suoi numerosissimi fan. Tra le varie cose che ha voluto condividere c’è anche quella inerente al suo problema di salute, ovvero un tumore al, che qualche mese fa lo ha costretto a subire un intervento abbastanza complicato. A tornare sull’argomento è stato proprio il rapper intervistato da Vanity Fair, partendo dasi sente dopo quello che è accaduto: Bene. A parte il problema che dopo l’intervento mi sveglio sempre alle cinque del mattino. E non conta se vado a letto tardi. Èuna maledizione. Devo fare i conti con questa nuova fase. Con le ...

