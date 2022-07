Fedez perde la pazienza ed esplode contro Selvaggia Lucarelli: la foto che lo ha mandato su tutte le furie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doveva succedere e alla fine è successo: Chiara Ferragni ha lasciato Fedez incustodito e con un cellulare a disposizione. Dopo un’infinità di piccoli e grandi attacchi, frecciatine, insinuazioni, post ammiccanti, post palesi, accuse effettive, ipotesi discutibili sulle motivazioni di scelte personali, Selvaggia Lucarelli ha infine suscitato una reazione da parte del rapper -da lei costantemente messo in discussione. D’altronde, come lui stesso dice nelle sue stories di Instagram, oggi non aveva freni: “Selvaggia oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi”. E, in effetti, ci sono tutte le premesse perché nasca uno dei litigi via social più memorabili degli ultimi tempi. Selvaggia Lucarelli e l’immagine di Fedez con Ivano ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doveva succedere e alla fine è successo: Chiara Ferragni ha lasciatoincustodito e con un cellulare a disposizione. Dopo un’infinità di piccoli e grandi attacchi, frecciatine, insinuazioni, post ammiccanti, post palesi, accuse effettive, ipotesi discutibili sulle motivazioni di scelte personali,ha infine suscitato una reazione da parte del rapper -da lei costantemente messo in discussione. D’altronde, come lui stesso dice nelle sue stories di Instagram, oggi non aveva freni: “oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi”. E, in effetti, ci sonole premesse perché nasca uno dei litigi via social più memorabili degli ultimi tempi.e l’immagine dicon Ivano ...

