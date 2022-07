Fedez e l'addetto alla sicurezza: «È un mio amico, ora è un meme». E attacca Selvaggia Lucarelli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha rubato la scena a tutti coloro che si sono esibiti sul palco del LoveMi. Stiamo parlando, ovviamente, dell'addetto alla sicurezza diventato celebre sui social, a cominciare da TikTok, e che... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha rubato la scena a tutti coloro che si sono esibiti sul palco del LoveMi. Stiamo parlando, ovviamente, dell'diventato celebre sui social, a cominciare da TikTok, e che...

Pubblicità

Zarathu20322327 : RT @____purple0: Vorrei ricordarvi che il 4 luglio in America,un uomo che tale non è,ha sparato in mezzo alla folla senza alcun motivo.Loro… - lawebstar_it : #fedez sbotta sui social dopo l'ennesima critica di #SelvaggiaLucarelli. 'Io e te purtroppo non siamo così diversi'… - infoitcultura : Fedez incontra Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza diventato famoso per le smorfie al LoveMi - ParliamoDiNews : Famoso per le sue smorfie, l’addetto alla sicurezza del concerto diventa l’eroe del web: chi è - Notizie Dal Mondo… - ____purple0 : @offmysel due giorni fa un uomo in america ha sparato alla folla senza alcun motivo,quello fa terrore,non Fedez che… -