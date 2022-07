Fedez e Chiara Ferragni pronti per il terzo figlio: “Ne voglio almeno un altro” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fedez e Chiara Ferragni in un futuro (probabilmente non troppo lontano) diventeranno genitori un’altra volta. Dopo Leone (nato nel 2018) e Vittoria (nata nel 2021) i due hanno in procinto di allargare ancora la famiglia. Fra le pagine di Vanity Fair il cantante ha confessato: “Come mi vedo fra 10 anni? Vediamo. Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità”. Quando il giornalista gli ha detto “avere una bambina per un padre è tanta roba”, Fedez ha risposto così: “Guardi, me lo dicono tutti. Però Vittoria è atipica. Mi ripetevano: vedrai come sarà legata al papà. In realtà è indipendente, al momento non ha un attaccamento preciso a qualcuno. Sono io ad avere un ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022)in un futuro (probabilmente non troppo lontano) diventeranno genitori un’altra volta. Dopo Leone (nato nel 2018) e Vittoria (nata nel 2021) i due hanno in procinto di allargare ancora la famiglia. Fra le pagine di Vanity Fair il cantante ha confessato: “Come mi vedo fra 10 anni? Vediamo. Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuroun. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità”. Quando il giornalista gli ha detto “avere una bambina per un padre è tanta roba”,ha risposto così: “Guardi, me lo dicono tutti. Però Vittoria è atipica. Mi ripetevano: vedrai come sarà legata al papà. In realtà è indipendente, al momento non ha un attaccamento preciso a qualcuno. Sono io ad avere un ...

