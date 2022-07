Fedez | cena romantica con nonna Luciana

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il rapper ha approfittato dell'assenza della moglie Chiara Ferragni, a Parigi per le sfilate di moda, per trascorrere una serata in compagnia della donna, a cui sia lui sia i nipotini Leone e Vittoria sono davvero legatissimi. L'articolo proviene da DireDonna.