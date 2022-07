Federico Fashion Style: chi è, la Pupa e il Secchione, età, carriera, chi è la moglie Letizia, figlia, Instagram, saloni, prezzi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Federico Fashion Style nel cast della Pupa e il Secchione. Il noto parrucchiere dei VIP sarà uno dei giudici nella nuova edizione del programma al via martedì 15 marzo 2022 e condotta da Barbara D’Urso. Federico Lauri sarà infatti al fianco di Antonella Elia e Soleil Sorge per giudicare i concorrenti del programma. Federico Fashion Style la Pupa e il Secchione Per Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, si tratta di un ruolo inedito. A sceglierlo è stata Barbara D’Urso che più volte lo ha ospitato in passato nelle sue trasmissioni. Il parrucchiere dei VIP, assieme ad altri due giudici, dovrà quindi valutare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022)nel cast dellae il. Il noto parrucchiere dei VIP sarà uno dei giudici nella nuova edizione del programma al via martedì 15 marzo 2022 e condotta da Barbara D’Urso.Lauri sarà infatti al fianco di Antonella Elia e Soleil Sorge per giudicare i concorrenti del programma.lae ilPerLauri, meglio conosciuto come, si tratta di un ruolo inedito. A sceglierlo è stata Barbara D’Urso che più volte lo ha ospitato in passato nelle sue trasmissioni. Il parrucchiere dei VIP, assieme ad altri due giudici, dovrà quindi valutare le ...

