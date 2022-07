(Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –, riunita in assemblea, ha eletto all’unanimitàper il biennio 2022-2024. Succede a Massimo Scaccabarozzi, alla guida dell’Associazione dal 2011 al 2022.e Ad di Sanofi Italia e Malta dal 2020. Nato a Milano 50 anni fa, è sposato, ha due figli e risiede a Parma. E’ laureato in Scienze Biologiche ad indirizzo biomolecolare con una specializzazione in Chimica e Tecnologia Alimentari presso l’Università di Parma.In oltre 20 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale, maturati in diverse aziende biofarmaceutiche leader a livello globale. Prima di diventareinè stato delegato per le ...

Pubblicità

ZerounoTv : Farmindustria, Marcello Cattani nuovo presidente - Italpress : Farmindustria, Marcello Cattani nuovo presidente - PharmaStar : Marcello Cattani è il nuovo Presidente di Farmindustria - gazzettaparma : Farmindustria: il nuovo presidente è il parmigiano Marcello Cattani, vice Alberto Chiesi - dariodivico : Farmindustria ha scelto il nuovo presidente 2022-24. E' Marcello Catani, 50 anni, ad di Sanofi Italia -

Cattani è Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta dal 2020, riunita oggi a Roma in Assemblea, ha eletto all'unanimitàCattani nuovo Presidente per il biennio 2022 - 2024. Succede a Massimo Scaccabarozzi , alla guida dell'Associazione ...MILANO -Cattani è il nuovo Presidente diper il biennio 2022 - 2024. Lo ha deciso l'Assemblea riunita oggi a Roma. Cattani, eletto all'unanimità, succede a Massimo Scaccabarozzi , alla ...ROMA - Farmindustria, riunita in assemblea, ha eletto all'unanimità Marcello Cattani nuovo presidente per il biennio 2022-2024. Succede a Massimo Scaccabarozzi, alla guida dell'Associazione dal 2011 a ...Farmindustria, riunita in assemblea, ha eletto all’unanimità Marcello Cattani nuovo Presidente per il biennio 2022-2024. Succede a Massimo Scaccabarozzi, alla guida dell’associazione dal 2011 al 2022.