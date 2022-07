Farmaci | Aghemo Aisf | “Contro Hcv terapia 8 settimane efficace e sicura”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dal 2017 lacon glecaprevir/pibrentesvir è disponibile per il trattamentol’epatite C. Inizialmente aveva una durata di 8/16. Nell’ultimo anno, invece, sono stati generati due studi che dimostrano che utilizzando un trattamento breve di 8anche nel paziente con malattia grave, ovvero nelle persone con cirrosi epatica, siamo in grado di ottenere più del 95-97% di guarigione definitiva. Disponibile in Italia per tutti i malati con infezione Hcv da ormai 5 anni, la novità sta nel fatto che labreve èanche nel paziente con malattia grave. Un risultato che, invece, che non era ancora stato codificato fino a qualche mese fa”. Così Alessio, professore ordinario di Gastroenterologia all’Università ...