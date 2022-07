F1, Christian Horner: “La Mercedes andrà forte solo su alcune piste” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo Silverstone (Gran Bretagna), il Circus della F1 guarda al prossimo weekend di gara a Spielberg (Austria). Sul Red Bull Ring sarà interessante capire quali saranno le prestazioni dei tre top-team, Red Bull, Ferrari e Mercedes. La Stella a tre punte, infatti, è tornata a brillare nell’appuntamento britannico e vedremo se questo rendimento si replicherà anche su un circuito particolare. Il layout austriaco, infatti, è il tipico circuito da Stop&Go in cui trazione e accelerazione saranno i requisiti più importanti. Per questo se la W13 dovesse adattarsi anche alle caratteristiche del circuito citato, potrebbe davvero dire la sua e inserirsi nell’atteso confronto tra la Rossa e la scuderia di Milton Keynes. Legato a questo aspetto, ha esposto la propria opinione a racingnews365.com il Team Principal di Red Bull, Christian Horner: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo Silverstone (Gran Bretagna), il Circus della F1 guarda al prossimo weekend di gara a Spielberg (Austria). Sul Red Bull Ring sarà interessante capire quali saranno le prestazioni dei tre top-team, Red Bull, Ferrari e. La Stella a tre punte, infatti, è tornata a brillare nell’appuntamento britannico e vedremo se questo rendimento si replicherà anche su un circuito particolare. Il layout austriaco, infatti, è il tipico circuito da Stop&Go in cui trazione e accelerazione saranno i requisiti più importanti. Per questo se la W13 dovesse adattarsi anche alle caratteristiche del circuito citato, potrebbe davvero dire la sua e inserirsi nell’atteso confronto tra la Rossa e la scuderia di Milton Keynes. Legato a questo aspetto, ha esposto la propria opinione a racingnews365.com il Team Principal di Red Bull,: ...

Pubblicità

OA_Sport : #F1 Christian Horner: “La Mercedes andrà forte solo su alcune piste” - Roberta_ci77 : RT @MotorSistem_SRL: 'Non abbiamo capito cos'ha fatto la #Ferrari e perché non abbiano fermato tutt'e due i piloti. O comunque dovevano fer… - IlGrandeGatsby7 : @_AltroPensiero_ Binotto, cespuglio di errori, è la barzelletta preferita di Christian Horner, è una specie di Tafa… - maraneIlo : tutti i team principal a Christian Horner - Mark30272981 : @ansacalciosport 'Sinceramente non abbiamo capito cos'abbiano fatto alla Ferrari e perché non abbiano fermato tutti… -