Pubblicità

FirenzePost : Ex Gkn Campi Bisenzio: riunione in comune, chiesto nuovo incontro al ministero dello sviluppo economico - krudesky : RT @ValerioMinnella: > Ecco un altro bell'esempio di #PrenditoriaItaliana, che ha imparato a usare la posta elettronica, ma non sa fare il… -

Toscana Notizie

Esemplare in questo senso il caso della, che ha chiuso l'anno scorso la fabbrica di semiassi diBisenzio che riforniva all'80 per cento la ex Fca. In un articolo su Interauto News del ......e in un comune che presenta carenze gravissime dovute a mancanza di fondi pubblici neidell'... come quelle della Tav Torino - Lione, come quella della, o come quella No Keu degli sversamenti ... Regione su ex GKN: “Per QF confermato il closing entro luglio” CAMPI BISENZIO - “La riunione ha chiarito la tempistica, riconfermendo il closing per la fine di luglio e le modalità dell’operazione che porterà alla ...