Europa Verde e Sinistra Italiana: alleanza in vista delle elezioni politiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Europa Verde e Sinistra Italiana, insieme ad alcune reti civiche, con l'evento "Nuove Energie", hanno deciso di avviare un percorso comune, un'alleanza politica, culturale, anche elettorale, di ampio respiro, per costruire in vista delle elezioni politiche del 2023 una proposta alternativa, innovativa, sostenibile, solidale e ambiziosa per l'Italia. Lo annuncia Sinistra Italiana Bergamo attraverso una nota firmata, per Europa Verde, da Devis Dori – deputato bergamasco di Europa Verde – e, per Sinistra Italiana, da Alfredo Di Sirio – coordinatore provinciale di Sinistra

