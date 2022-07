Euro 2022, Ceferin: «Un torneo che cambierà il futuro del calcio femminile» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il presidente della UEFA Ceferin ha parlato in vista dell’inizio dell’Europeo femminile Aleksander Ceferin, ai canali ufficiali della UEFA, ha parlato in vista dell’inizio di Euro 2022 che si svolgerà in Inghilterra e che vedrà anche l’Italia femminile tra le Nazionali protagoniste. futuro – «L’Europeo femminile dimostrerà il potere del calcio di sollevare gli animi e di fornire un cambiamento positivo e duraturo. Il sipario sta per alzarsi su uno spettacolo che promette di cambiare le regole del gioco per il futuro del calcio femminile, nella nazione ospitante l’Inghilterra, in tutto il continente e oltre. Questo tanto atteso evento è stato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il presidente della UEFAha parlato in vista dell’inizio dell’peoAleksander, ai canali ufficiali della UEFA, ha parlato in vista dell’inizio diche si svolgerà in Inghilterra e che vedrà anche l’Italiatra le Nazionali protagoniste.– «L’peodimostrerà il potere deldi sollevare gli animi e di fornire un cambiamento positivo e duraturo. Il sipario sta per alzarsi su uno spettacolo che promette di cambiare le regole del gioco per ildel, nella nazione ospitante l’Inghilterra, in tutto il continente e oltre. Questo tanto atteso evento è stato ...

