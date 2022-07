Estradato Rocco Morabito, boss mafioso del narcotraffico (Di mercoledì 6 luglio 2022) Morabito è un boss della 'ndrangheta ed è considerato uno dei uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga. Il 56enne è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino alle prime ore dell'alba Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022)è undella 'ndrangheta ed è considerato uno dei uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga. Il 56enne è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino alle prime ore dell'alba

