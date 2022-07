Estradato dal Brasile il broker della droga Rocco Morabito

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Rocco, considerato uno dei massimiinternazionalidroga, legato da parentela a uno degli esponenti di vertice'ndrangheta, Giuseppedetto Tiradritto, arrestato in Uruguay a settembre 2017 dai carabinieri del Ros e al centro di una complessa vicenda che lo vede evadere nel 2019 mentre era in attesa di estradizione per poi essere arrestato di nuovo nel 2021 in Brasile, è statoed è arrivato stamani a Roma, all'aeroporto di Ciampino. Deve scontare una pena definitiva a 30 anni per reati in materia di stupefacenti. Roccoera stato arrestato il 25 maggio 2021 dalla polizia federale brasiliana, nel corso di un'operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, ...