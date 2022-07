Esonerare gli allenatori costa caro al Psg: 40 milioni (10 solo per Pochettino) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il quotidiano sportivo spagnolo Diario As fa un po’ di conti in tasca al Psg. E cioè quanto è costato fin qui al presidente Al Khelaifi Esonerare i suoi tecnici. Il licenziamento di Pochettino (al cui posto è stato annunciato Galtier) è costato al Psg circa 10 milioni di euro, la metà di quanto inizialmente previsto. Al tecnico argentino rimaneva ancora un anno di contratto. As ricorda che Pochettino non è stato l’unico licenziamento milionario che il club ha fatto negli ultimi anni. Nel 2017 Laurent Blanc ha lasciato il club con una buonuscita record di 22 milioni. Aveva ancora due anni di contratto. Emery, invece ha lasciato Parigi a zero perchè il suo contratto era scaduto. Tuchel, che ha rescisso alla fine del 2020, ha invece ottenuto un risarcimento di 7 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il quotidiano sportivo spagnolo Diario As fa un po’ di conti in tasca al Psg. E cioè quanto èto fin qui al presidente Al Khelaifii suoi tecnici. Il licenziamento di(al cui posto è stato annunciato Galtier) èto al Psg circa 10di euro, la metà di quanto inizialmente previsto. Al tecnico argentino rimaneva ancora un anno di contratto. As ricorda chenon è stato l’unico licenziamento milionario che il club ha fatto negli ultimi anni. Nel 2017 Laurent Blanc ha lasciato il club con una buonuscita record di 22. Aveva ancora due anni di contratto. Emery, invece ha lasciato Parigi a zero perchè il suo contratto era scaduto. Tuchel, che ha rescisso alla fine del 2020, ha invece ottenuto un risarcimento di 7 ...

Pubblicità

PSGInMyBlood : RT @napolista: Esonerare gli allenatori costa caro al Psg: 40 milioni (10 solo per Pochettino) Lo scrive Diario As. La buonuscita record è… - napolista : Esonerare gli allenatori costa caro al Psg: 40 milioni (10 solo per Pochettino) Lo scrive Diario As. La buonuscita… - audelss : RT @Gennaro_115: @audelss Gli stessi che dicono che i tifosi brutti sporchi e cattivi che criticano hanno fatto esonerare Carlo fantastico… - Gennaro_115 : @audelss Gli stessi che dicono che i tifosi brutti sporchi e cattivi che criticano hanno fatto esonerare Carlo fantastico Carlo magnifico? - lorenzop70 : Da esonero...buttati punti mondiali...molto ma molto male ....esonerare gli incompetenti -